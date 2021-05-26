Тиктокерша сделала себе стрижку боб и превратилась в копию принцессы Дианы
Девушка снимает видеоролики в сети TikTok под ником @70srose, где воссоздает образы в стиле 60-80-х годов прошлого века. Ранее она носила волосы до плеч, но однажды решила обрезать их. И только после новой стрижки Розу стали сравнивать с принцессой Дианой, изюминкой которой была многослойная стрижка боб с челкой, уложенной на бок.
@70srose
The tutorial you all have been waiting for💫💗 #70s #80s #1980s #princessdiana #ladydiana #ladydi #vintage #retro #edgeofseventeen♬ Edge of Seventeen - Stevie Nicks
Теперь у блогерши более 523 тысяч подписчиков и миллионы просмотров благодаря видео, где она копирует прическу Дианы, делится ее секретами и демонстрирует укладку пользователям социальной сети.
«Я стала леди Дианой со своей новой стрижкой, и я не думаю, что когда-нибудь вернусь к длинным волосам», — написала Роза под одним из своих видео.
Фото: freepik.com
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