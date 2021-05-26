Тиктокерша сделала себе стрижку боб и превратилась в копию принцессы Дианы

Теперь у блогерши более 523 тысяч подписчиков и миллионы просмотров благодаря видео, где она копирует прическу Дианы, делится ее секретами и демонстрирует укладку пользователям социальной сети.

«Я стала леди Дианой со своей новой стрижкой, и я не думаю, что когда-нибудь вернусь к длинным волосам», — написала Роза под одним из своих видео.