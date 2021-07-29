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Тиктокерша с помощью макияжа буквально нарисовала себе кукольное лицо

Очередная пользовательница сети TikTok решила поддержать популярный тренд — видео преображение с помощью макияжа. Однако блогерша Джесси Волк сумела выделиться среди многих участников тенденции из-за существенной разницы «до/после». Она изменила себя до неузнаваемости, чем потрясла подписчиков и стала популярной. Девушка регулярно делится своими видеороликами с изменениями внешности в аккаунте под ником jesthejemini.
Тиктокерша с помощью макияжа буквально нарисовала себе кукольное лицо

Аккаунт тиктокерши, которая демонстрирует свое мастерство макияжа, заметили журналисты издания The Sun.

На одном из роликов поначалу девушка сняла себя с разных ракурсов без макияжа в потасканной футболке с пучком на голове. В кадре заметны различные несовершенства кожи, чересчур бледная кожа, практически отсутствие бровей и ресниц. Спустя несколько секунд перед зрителем появляется очень красивая девушка, похожая на куклу. Ее лицо заметно преобразилось: он сделала контуринг лица, скрыла высыпания тональным кремом, нарисовала брови и сделала акцент на глаза с помощью теней и накладных ресниц. Также она привела в порядок волосы и переодела домашнюю футболку.

Ролик быстро разлетелся по просторам Сети, был просмотрен более 17 миллионов раз и набрал более двух миллионов лайков.

Фото: freepik.com

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