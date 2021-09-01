Тиктокерша раскрыла способ завивки волос, для которого понадобятся только пальцы

Жительница Нидерландов по имени Квинти поделилась видеоинструкцией в личном аккаунте TikTok. Об этом сообщает The Sun. На кадрах ролика видно, что сначала девушка отделяет небольшую прядь волос и закручивает ее в жгут, а следом делает им петлю вокруг двух пальцев, затем начинает накручивать нижнюю часть на верхнюю. После данных манипуляций необходимо немного подождать и подержать волосы накрученными.

В конце видео героиня материала отпускает волосы и демонстрирует завитую прядь, потому метод можно признать действительно рабочим. Однако многие пользователи Сети нашли один серьезный недостаток обсуждаемого лайфхака: на такую завивку может потребоваться много времени.