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Тиктокерша раскрыла способ завивки волос, для которого понадобятся только пальцы

Обладательницам прямых волос нередко хочется придать объем своей шевелюре с помощью различных укладок. Так, пользовательница сети TikTok раскрыла простой способ завивки без использования различных нагревательных приспособлений, вроде плойки, — это большой плюс. Дело в том, что благодаря лайфхаку можно больше не подвергать свои волосы воздействию высоких температур, а значит, и сохранить их здоровье.
Тиктокерша раскрыла способ завивки волос, для которого понадобятся только пальцы

Жительница Нидерландов по имени Квинти поделилась видеоинструкцией в личном аккаунте TikTok. Об этом сообщает The Sun. На кадрах ролика видно, что сначала девушка отделяет небольшую прядь волос и закручивает ее в жгут, а следом делает им петлю вокруг двух пальцев, затем начинает накручивать нижнюю часть на верхнюю. После данных манипуляций необходимо немного подождать и подержать волосы накрученными.

В конце видео героиня материала отпускает волосы и демонстрирует завитую прядь, потому метод можно признать действительно рабочим. Однако многие пользователи Сети нашли один серьезный недостаток обсуждаемого лайфхака: на такую завивку может потребоваться много времени.

Фото: freepik.com

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