Тиктокерша раскрыла секрет пятиминутной укладки, которую легко повторить

Кэрри Луиза Твайфорд записала пошаговое руководство к созданию красивой укладки без особых усилий. На данный видеоролик в сети TikTok обратили внимание журналисты британского издания The Sun.

На кадрах видно, как девушка в первую очередь разделила волосы на три части. Героиня материала собирает часть волос на макушке, а затем накручивает их на плойку и повторяет данное действие несколько раз. Когда волосы завились, она накручивает их на палец и закрепляет заколкой у корней. Следующие аналогичные действия она проводит с двумя оставшимися прядями по бокам. После завивки необходимо дать локонам остыть в зафиксированном положении, а следом остается только расчесать и радоваться объемной укладке.