Тиктокерша раскрыла секрет пятиминутной укладки, которую легко повторить
Кэрри Луиза Твайфорд записала пошаговое руководство к созданию красивой укладки без особых усилий. На данный видеоролик в сети TikTok обратили внимание журналисты британского издания The Sun.
На кадрах видно, как девушка в первую очередь разделила волосы на три части. Героиня материала собирает часть волос на макушке, а затем накручивает их на плойку и повторяет данное действие несколько раз. Когда волосы завились, она накручивает их на палец и закрепляет заколкой у корней. Следующие аналогичные действия она проводит с двумя оставшимися прядями по бокам. После завивки необходимо дать локонам остыть в зафиксированном положении, а следом остается только расчесать и радоваться объемной укладке.
@karrielouiset
Reply to @icametopartaaaaaaay I’m not good at these but hope it’s better than the last x♬ Bamboleo x Narcos Remix - Nalo
Фото: freepik.com
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