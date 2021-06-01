Тиктокерша осталась с «рыбьими» глазами после наращивания ресниц
Пользовательница сети TikTok под ником @adelaide.elizabeth выложила соответствующее видео у себя на странице. На публикацию обратили внимание в интернет-издании Mirror.
Аделаида Элизабет рискнула своим здоровьем ради процедуры красоты. Тогда блогерша столкнулась с аллергической реакцией на состав клея для наращивания ресниц. В результате чего ее глаза воспалились и она получила покраснения и серьезные отеки.
@adelaide.elizabeth
my face actually looked like a blob fish 😂😂😂 #stitch #fyp #foryoupage #foryou #eyelashextensions #beautyfail #lifefail♬ Gnarls Barkley Crazy Stephen Kramer Glickman - Gustavo Rocque
В личном аккаунте девушка сравнила свое опухшее лицо с изображением рыбы и прокомментировала коллаж: «Мое лицо теперь действительно похоже на рыбу-каплю».
Фото: freepik.com
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