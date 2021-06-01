Тиктокерша осталась с «рыбьими» глазами после наращивания ресниц

Пользовательница сети TikTok под ником @adelaide.elizabeth выложила соответствующее видео у себя на странице. На публикацию обратили внимание в интернет-издании Mirror.

Аделаида Элизабет рискнула своим здоровьем ради процедуры красоты. Тогда блогерша столкнулась с аллергической реакцией на состав клея для наращивания ресниц. В результате чего ее глаза воспалились и она получила покраснения и серьезные отеки.