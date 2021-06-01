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Тиктокерша осталась с «рыбьими» глазами после наращивания ресниц

Девушка очень хотела привести себя в порядок и пошла на процедуру по наращиванию ресниц. Однако результат не оправдал ее оптимистических ожиданий: вместо выразительного и распахнутого взгляда клиентка получила проблемы с глазами. Дело в том, что любительница красоты решилась сделать ресницы, не обращая внимания на личные обстоятельства — она заведомо знала, что у нее может появиться аллергия на материалы.

Пользовательница сети TikTok под ником @adelaide.elizabeth выложила соответствующее видео у себя на странице. На публикацию обратили внимание в интернет-издании Mirror.

Аделаида Элизабет рискнула своим здоровьем ради процедуры красоты. Тогда блогерша столкнулась с аллергической реакцией на состав клея для наращивания ресниц. В результате чего ее глаза воспалились и она получила покраснения и серьезные отеки.

В личном аккаунте девушка сравнила свое опухшее лицо с изображением рыбы и прокомментировала коллаж: «Мое лицо теперь действительно похоже на рыбу-каплю».

Фото: freepik.com

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