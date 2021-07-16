Тиктокер засняла на видео, как парикмахер «убила» ей волосы и окрасила их в ужасный цвет

В ролике видно, как мастер несколько раз обесцветила волосы героини материала, после чего покрасила их в ярко-розовый цвет, что заметно отличалось от пожеланий клиентки. Кроме того, тиктокерша замечает следы краски на своем лице и по всей шее. Она не выдержала и потребовала скорее смыть краску. «Я ненавижу свою прическу. Волосы буквально сгорели», — поделилась с подписчиками шокированная клиентка.

В конце видео она демонстрирует фотографию волос, цвет которых она хотела и которую показала парикмахеру, что совсем не похоже на то, что она сделала. Тогда пользователи поняли негодование девушки и полностью ее поддержали: «Я думал, что это не так ужасно, пока вы не показали, что хотели. Как они это сделали?», «Ненавижу таких мастеров» и прочее.