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Тиктокер с нулевым размером груди показала, как надо бороться с комплексами

Жительница Канады прославилась в Сети благодаря одной своей физиологической особенности, ведь от большинства представительниц прекрасного пола ее отличает чересчур маленькая грудь. Ранее Клара Дао сильно комплексовала по поводу своего «недостатка», однако, по ее словам, популярность помогла ей повысить свою самооценку и полюбить свою отличительную особенность. Соответствующие видеоролики девушка публиковала в TikTok.
Клара Дао

Героиня материала регулярно снимает видео для личного аккаунта в молодежной сети. При чем уже несколько публикаций вылетели в топ, набрав более миллиона просмотров. На странице под ником clara_dao в большинстве своем находятся различные ролики, демонстрирующие худощавое телосложение и нулевой размер груди. Клара считает, что таким образом призывает людей не скрывать свои недостатки, а любить и принимать свои особенности. «Пышные формы не определяют статус женщины», — заявила она в одном из своих постов. По словам тиктокерши, она начала активно демонстрировать свою фигуру, как бы в отместку злостным комментаторам в социальных сетях и таким образом обрела популярность и получила более десяти миллионов лайков на своей странице.

Плюс к этому Клара Дао начала зарабатывать на своей худобе и теле в целом, создав аккаунт на сайте, где люди платят за просмотр откровенных снимков девушки.

@clara_dao

please don’t assume that all women want kids :)

♬ "Shake that A$$" by KueenD - 😴

Фото: Instagram clara_dao

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