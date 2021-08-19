Тиктокер с нулевым размером груди показала, как надо бороться с комплексами

Героиня материала регулярно снимает видео для личного аккаунта в молодежной сети. При чем уже несколько публикаций вылетели в топ, набрав более миллиона просмотров. На странице под ником clara_dao в большинстве своем находятся различные ролики, демонстрирующие худощавое телосложение и нулевой размер груди. Клара считает, что таким образом призывает людей не скрывать свои недостатки, а любить и принимать свои особенности. «Пышные формы не определяют статус женщины», — заявила она в одном из своих постов. По словам тиктокерши, она начала активно демонстрировать свою фигуру, как бы в отместку злостным комментаторам в социальных сетях и таким образом обрела популярность и получила более десяти миллионов лайков на своей странице.

Плюс к этому Клара Дао начала зарабатывать на своей худобе и теле в целом, создав аккаунт на сайте, где люди платят за просмотр откровенных снимков девушки.