Тиктокер придумала способ скорректировать брови самостоятельно и не изуродовать себя

Как сообщает британское издание The Sun, чтобы оформить брови вам пригодится лишь три предмета: скотч, маникюрные ножницы и пинцет.

«Лучше всего использовать тонкую клейкую ленту или косметическую, чтобы получить более четкий контур бровей и снизить вероятность нежелательного выдирания волос», — посоветовала Одали.

В первую очередь героиня материала отрезала кусок скотча и приклеила несколько раз на руку, чтобы сделать ленту менее липкой. Следом она прилепила ленту на заранее расчесанные брови строго по контору натуральных бровей. Затем обрезала выступающие за край скотча волоски и дополнительно выщипала их пинцетом. Завершив коррекцию верхней части, блогерша перешла к уголку, а потом к нижней части брови и повторила те же действия. Когда Одали сняла своеобразный трафарет, показались аккуратные и ровные брови.