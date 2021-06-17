Тиктокер потратила 300 000 рублей на изменение внешности ради участия во флешмобе

В завершение своего преображения героиня материала отправилась в парикмахерскую, где сделала окрашивание в технике балаяж, создающей впечатление «выгоревших на солнце прядей», а также нарастила волосы.

В результате она сделала сравнение «до и после» и поняла, что данные процедуры не привнесли никаких существенных изменений. «На самом деле ничего не поменялось, и я попросту потратила столько денег. Я не понимала, насколько это дорого, пока не подсчитала все расходы», — призналась Милли.