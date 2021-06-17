Тиктокер потратила 300 000 рублей на изменение внешности ради участия во флешмобе
Как сообщает Daily Star, жительница Лондона посетила салоны красоты, косметологические клиники и даже прошла через одну неинвазивную операцию. По ее словам, первым делом она сделала корректирующую операцию по подтяжке носа, придав ему более симметричный вид. Следующие изменения коснулись глаз, Милли сделала блефаропластику, чтобы получить «лисий» взгляд. Далее англичанка посетила маникюрный салон, но результат не совсем порадовал ее, так как вместо желаемого дизайна она ушла с покрашенными в белый цвет ногтями. «Я думаю, что белые ногти вечны, но они такие скучные», — добавила она.
В завершение своего преображения героиня материала отправилась в парикмахерскую, где сделала окрашивание в технике балаяж, создающей впечатление «выгоревших на солнце прядей», а также нарастила волосы.
В результате она сделала сравнение «до и после» и поняла, что данные процедуры не привнесли никаких существенных изменений. «На самом деле ничего не поменялось, и я попросту потратила столько денег. Я не понимала, насколько это дорого, пока не подсчитала все расходы», — призналась Милли.
Фото: Instagram milliet25
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