Тиктокер нашла способ увеличить грудь без пластики – выглядит натурально
На историю Кирстен обратили внимание журналисты издания Daily Star. По их данным ресторан Hooters славится своими официантками с красивыми формами, которые одеваются в белые обтягивающие майки с глубоким декольте и короткие оранжевые шорты.
Потому, для соблюдения рабочего дресс-кода, Кирстен приходится визуально увеличивать свою грудь перед сменой, так как естественные формы у девушки первого размера.
@theflathootersgirl
Answer to @becky_rodzc this tutorial was definitely more rushed than my last one bc I’m late for work but hopefully y’all find this helpful! #hooters♬ original sound - Kirsten :)
В первую очередь героиня материала надевает бюстгальтер с эффектом пуш-ап и его достаточно, чтобы увеличить грудь примерно на 2 размера. Но Кирстен не останавливается: она также использует силиконовые вставки, которые подкладывает в чашки нижнего белья, а затем оттеняет верхнюю часть груди коричневыми тенями.
Девушка отмечает, что работа официантки к подобным изменениям не принуждает, но она заметила, что с пышными формами ее достаток увеличивается.
Фото: freepik.com
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