Тиктокер нашла способ увеличить грудь без пластики – выглядит натурально

На историю Кирстен обратили внимание журналисты издания Daily Star. По их данным ресторан Hooters славится своими официантками с красивыми формами, которые одеваются в белые обтягивающие майки с глубоким декольте и короткие оранжевые шорты.

Потому, для соблюдения рабочего дресс-кода, Кирстен приходится визуально увеличивать свою грудь перед сменой, так как естественные формы у девушки первого размера.