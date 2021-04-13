TikTok-блогер задымилась, когда красила волосы дома. Как избежать такого конфуза

Однако тиктокерша не смыла состав, который явно смешала неправильно, на свой страх и риск продолжила процедуру. К счастью, волосы у нее не отвалились полностью, но и желаемого эффекта она не добилась. Вместо красной ее шевелюра стала фиолетовой. «Получилось довольно мило», – с оптимизмом произнесла она.

Чтобы подобные казусы не произошли с вами и вам не пришлось впоследствии долго восстанавливать сожженные волосы, лучше не испытывать удачу и обратиться в парикмахерскую. Но если все же жаждете экспериментов, учитывайте простые правила, которые помогут вам сделать обесцвечивание максимально безопасно. Учтите, процесс потребует аккуратности и терпения. Натуральным брюнеткам лучше провести процедуру в несколько этапов, чтобы избежать появления нежелательной желтизны, блондинкам и русоволосым можно сделать все и за один раз, а рыжим лучше не пробовать делать это самостоятельно – требуется специальная техника выведения натурального пигмента. Если вы хотите обесцветить ранее окрашенные волосы, учтите, что процедуру нужно проводить не ранее, чем через 14-21 день, именно за столько вымывается аммиачный краситель. Также при смешении обесцвечивающего состава строго следуйте инструкции, наносите его на волосы, отступив от корней 1,5-2 см, и ни в коем случае не передерживайте его.