Теперь брюнетка: Алена Шишкова похвасталась новым цветом волос

Далеко не все фолловеры оценили кардинальную перемену цвета волос: «Этот цвет не к лицу»; «Пожалуйста, пусть это будет фотошоп»; «Верните белый цвет волос. Вы с этим цветом стали такая обычная, как все, а блондинкой вы были такая яркая, стильная, эффектная», — цитирует комментаторов портал WMJ. Однако нашлись и те, кому понравился новый образ Алены.