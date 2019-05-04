Теперь брюнетка: Алена Шишкова похвасталась новым цветом волос

Поклонники Алены Шишковой привыкли видеть ее со светлым цветом волос — уже долгие годы модель верна разным оттенкам блонда. На днях Шишкова опубликовала в Instagram новое селфи, на котором продемонстрировала темный цвет волос, однако спустя некоторое время Алена удалила фотографию.
Фото: Instagram Алены Шишковой
Далеко не все фолловеры оценили кардинальную перемену цвета волос: «Этот цвет не к лицу»; «Пожалуйста, пусть это будет фотошоп»; «Верните белый цвет волос. Вы с этим цветом стали такая обычная, как все, а блондинкой вы были такая яркая, стильная, эффектная», — цитирует комментаторов портал WMJ. Однако нашлись и те, кому понравился новый образ Алены.
А вам нравится новый образ Алены Шишковой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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