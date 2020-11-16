Телеведущая объяснила, как получить подтянутую фигуру в зрелом возрасте без пластики

59-летняя Кэрол Вордерман известна не только тем, что обладает степенью магистра технических наук Кембриджского Колледжа Сидни-Сассекс, является одной из самых известных телеведущих Великобритании, но и имеет такую подтянутую роскошную фигуру, которой могут позавидовать юные красавицы. Несмотря на то что, по словам Кэрол, она сама добилась таких впечатляющих результатов, находится немало завистников, уверяющих, что даме пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу, другим способом получить фигуру мечты просто невозможно. Чтобы положить конец всем разговорам, телеведущая решила рассказать, как именно можно получить стройный стан и сексуальные изгибы, не ложась под нож хирурга.

Во-первых, женщина для себя решила, что именно ей нужно исправить и замотивировала себя на успех. По ее словам, невозможно чего-то добиться, если вы не будете верить, что все получится или в какой-то момент вам все надоест и вы просто решите сдаться. Личный тренер телеведущей, который помогает ей оставаться в форме на протяжении последних пяти лет, подтверждает ее слова: «Такие результаты связаны с дисциплиной и тяжелой работой. Вы не сможете приблизиться к формам Кэрол, если не будете замотивированы. У нее серьезное отношение к спорту. Она точно знает, какие упражнения помогут ей достичь желаемого, и регулярно их выполняет. Так, например, наиболее эффективными являются приседания, выпады, наклоны и другие подобные упражнения, которые выполняются комплексом каждое по 40 секунд, чередуя с 20-секундным перерывом».

Сама же Кэрол признается, что делает не менее 20000 приседаний в год, чтобы иметь подтянутые ягодицы и красивые ноги. Также она очень много ходит пешком, качает пресс и делает комплекс упражнений для рук, осанки и груди. Вопреки расхожему мнению, что для поддержания себя в форме необходимо вести учет калорий или сидеть на жестких диетах, сама телеведущая не изнуряет себя голодом, исключив лишь из своего рациона пшеницу, мясо, молочные продукты, алкоголь и сахар. «Мне нравятся овощи, я могу съесть целую тарелку овощей даже без каких-либо дополнительных ингредиентов. В моем доме нет хлеба, я давно от него отказалась, иначе я бы просто регулярно съедала по целой буханке. Я могу иногда выпить бокал вина, но стараюсь это делать как можно реже. И также я могу позволить себе немного чипсов, но тогда я должна компенсировать это пешей прогулкой, чтобы держать себя в тонусе. Когда наступает менопауза, то, безусловно, все меняется. Я стараюсь придерживаться определенных правил в еде и спорте, но не изнуряю себя слишком сильно». Также, по словам телеведущей, она выкинула весы из дома и очень давно не интересуется тем, сколько килограммов набрала или потеряла, ведь главное для нее — оставаться в том же самом размере, чтобы иметь возможность и дальше носить свои любимые платья.