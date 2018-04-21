«Те же губки, носик, скулы»: Алсу поделилась архивным снимком

Подписчики поддержали Алсу и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей: «Красавицей была и осталась», «Всегда хорошенькая! А если и «переделывашь», то что?? Лучше петь начинаешь или что? А ‘добрые’ имеют наверное очень много времени для других- лучше бы его себе посвятили!», «Алсу от природы красивая , и ничего с этим не поделаешь», «Алсу- ты Великолепна! И не слушай завистников! На каждый роток не накинешь платок!», «расивая и естественная! Была и есть!Не слушай злых людей Алсу! Ты прекрасна!».