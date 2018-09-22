Татьяна Навка поделилась своими рецептами красоты

Поклонники 43-летней Татьяны Навки удивлены и восхищены тем, как потрясающе выглядит спортсменка. Несмотря на плотный график ледовых тренировок, спортсменка, кажется, не вылезает из спортзала, при этом умудряясь выглядеть всегда свежей и отдохнувшей. Несколько часов назад Татьяна опубликовала видео из косметологического кабинета, под которым поделилась своим рецептом красоты: «Современная косметология предлагает разнообразные способы сохранения естественной красоты и здоровья кожи, но лучше средств, чем хороший сон, тренировки и, конечно же, супер массаж, просто нет!».
«А вот почему Танечка так прекрасно выглядит», «Какое красивое лицо!!!», «На Татьяну приятно смотреть в любом виде», «Куда же ещё красивее Татьяна», «Танечка, Вы как девочка выглядите без мейкапа», «Красотка!» — восхищаются Татьяной поклонники.
А вам нравится, как выглядит Татьяна Навка?
Фото: instagram