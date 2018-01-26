Знаменитости поделились результатами занятий йогой.

Йога, давно завоевавшая популярность во всем мире, позволяет не только укрепить физическое здоровье, но и достичь духовного комфорта. Именно поэтому многие селебрити практикуют эту восточную философию и делятся с подписчиками своими достижениями.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка, несмотря на окончание профессиональной спортивной карьеры, поддерживает форму, в том числе, благодаря сложным асанам (позам — прим.ред.). Олимпийская чемпионка создала в Instagram хештег #рубрикаспортоттатьянынавки, которым отмечает все публикации со своих тренировок. Сегодня Татьяна продемонстрировала «головоломку», как она сама назвала свою позу.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 25, 2018 at 11:11 PST

А главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала в блоге фотографии, сделанные во время занятий йогой на Бали, где она отдыхала.

Фото из Instagram Светланы Бондарчук