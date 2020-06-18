Тату-мастер продемонстрировала все свои многочисленные татуировки и стала звездой соцсетей

Также Мара продает более пикантные фото и видео на сайте OnlyFans, доступ к которому осуществляется лишь по подписке. И она весьма успешна в своем деле и входит в 0,4% самых успешных звезд портала. На ее личной странице уже собралось практически 110 тысяч подписчиков, благодаря которым она разбогатела на почти полмиллиона фунтов стерлингов (больше 40 миллионов рублей по текущему курсу). Тату-мастер говорит, что ей нравится публиковать снимки «без цензуры», ведь она довольна тем, как выглядит ее тело, а ее боди-арт, по ее мнению, достоин того, чтобы им любоваться и восхищаться. Среди татуировок, покрывающих тело Мары – надписи, геометрические узоры и весьма обширные тематические работы, отличает их то, что все они выполнены темными чернилами. Поклонники тела модели и ее татуировок регулярно признаются ей в любви в социальных сетях: «Какая прекрасная леди», «Чувственные фото от чувственной девушки», «Выходи за меня», «Могу любоваться тобой вечно».

Кстати, Мара – не единственная татуированная звезда социальных сетей. Редация Passion.ru неоднократно писала об Эмбер Люк, Белом драконе с голубыми глазами, у которой больше 105 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, есть также немка Джилл Харденер, проживающая в Берлине, и сколотившая небольшое состояние на своих откровенных снимках татуировок.

Фото: Instagram @mara_inkperial

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