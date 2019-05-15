Тарзан показал, как выглядит 45-летняя Наташа Королева без макияжа

Сегодня в 21:52Тарзан показал, как выглядит 45-летняя Наташа Королева без макияжаКомментарии49-летний шоумен Сергей Глушко опубликовал фото с супругой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 15 Май 2019 в 6:10 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегизвезды без макияжаНаташа КоролеваТарзанСергей ГлушкоОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...