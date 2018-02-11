«Такая мощная»: подписчики обсуждают новую фигуру Нюши
После того, как Нюша вышла замуж, ее фанаты следят за любыми изменениями в ее облике. Поклонники певицы желают скорейшего пополнения ей и Игорю Сивову. Сегодня звезда опубликовала новое фото в купальнике, по которому заметно: артистка усиленно работает над своей фигурой и вовсе не думает о наследниках.
«Решила поделиться фото из солнечного #dubai где провела эти 2 дня», — пояснила Нюша.
Рельефные мышцы понравились не всем фолловерам звезды.
«Мощная такая», «Вот у тебя пресс )))», «Вот этооо ляшечкаа», «Что-то ляжки больше стали», «Нюша ты так потолстела просто омайгааад», — критикуют одни.
«Идеальное тело», «Вы такая красивая!!!», «Ого какая красивая, стройная, ноги такие накаченые, безподобна», «Секси Нюша», «Вот это тело, класс», — не согласны другие.
Эксперименты со стилем тоже смогли оценить не все.
«Не узнаю Нюшу. Всегда была красоткой, но сейчас...», «Брови ужас!», «Дреды — это не ваше. Такое впечатление, что голову месяц не мыли», «Зачем себя так уродовать!», «Тихий ужас... Это влияние мужа?» — возмущены поклонники.
Фото: instagram