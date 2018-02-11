27-летняя певица Нюша поделилась фотографией в купальнике.

После того, как Нюша вышла замуж, ее фанаты следят за любыми изменениями в ее облике. Поклонники певицы желают скорейшего пополнения ей и Игорю Сивову. Сегодня звезда опубликовала новое фото в купальнике, по которому заметно: артистка усиленно работает над своей фигурой и вовсе не думает о наследниках.

«Решила поделиться фото из солнечного #dubai где провела эти 2 дня», — пояснила Нюша.

Рельефные мышцы понравились не всем фолловерам звезды.