«Такая как есть»: 40-летняя Альбина Джанабаева не боится быть неидеальной в спортзале

Для многих женщин бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева является примером для подражания — она остается свежей, стройной, звонкой и в 20, и в 30, и в 40 лет. Восхищаясь ее снимками в Instagram, поклонницы воображают, что в любой ситуации певица выглядит идеально. Но это не так — и сама Альбина этого не скрывает.

«Добрейшего всем», — написала она этим утром под видеороликом, добавив хештег #такаякакесть. На видео артистка предстает в спортивной одежде, без укладки и макияжа, не прячет неидеальный пресс.

А как считаете вы, должны ли звезды, блогеры — да и просто женщины — всегда быть идеальными?