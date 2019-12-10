Таисия Повалий о неудачной процедуре у косметолога: «Инородное вещество до сих пор мигрирует по моему лицу»
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Фото: Instagram Таисии Повалий
В этот вторник, 10 декабря, народная артистка Украины Таисия Повалий празднует 55-летие. Певицу, сумевшую сохранить молодость и красоту, часто спрашивают о секретах ее неувядающей внешности.
«Могу смело назвать себя пионером в области косметологии. Когда в 1994 году в Одессе открылась первая частная клиника, мы с подругами хором отправились туда. Однако опыт оказался неудачным — тогда только начинали использовать гиалуроновую кислоту, по сути, ее даже нормально не протестировали на практике. И мне обкололи носогубные и межбровные морщинки. Через год на лбу вылезла шишка. Врачи просили прощения и пытались убрать, но опасно — это же лицо, где огромное количество нервных окончаний. В общем, инородное вещество не рассосалось и до сих пор со мной, мигрирует», — поделилась Таисия в интервью для журнала «СтарХит» страшной историей из своей жизни.
Инородное вещество до сих пор находится в лице женщины, последствия неудачного вмешательства она скрывает с помощью макияжа.
«Пару лет назад оно спустилось в область под глазом. И во время мезотерапии в него случайно попали иглой, так началось воспаление, образовался огромный фурункул. Делали надрезы и выдавливали. Семь дней потом принимала антибиотики», — пожаловалась она.
Впрочем, возможно на внешность артистки влияет и ее самоощущение — она призналась, что чувствует себя на двадцать пять лет. «Есть желание любить, отрываться, строить и реализовывать невероятные планы», — поделилась она.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям с теплыми пожеланиями.
Фото и видео: instagram
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