Таисия Повалий о неудачной процедуре у косметолога: «Инородное вещество до сих пор мигрирует по моему лицу»

В этот вторник, 10 декабря, народная артистка Украины Таисия Повалий празднует 55-летие. Певицу, сумевшую сохранить молодость и красоту, часто спрашивают о секретах ее неувядающей внешности.

«Могу смело назвать себя пионером в области косметологии. Когда в 1994 году в Одессе открылась первая частная клиника, мы с подругами хором отправились туда. Однако опыт оказался неудачным — тогда только начинали использовать гиалуроновую кислоту, по сути, ее даже нормально не протестировали на практике. И мне обкололи носогубные и межбровные морщинки. Через год на лбу вылезла шишка. Врачи просили прощения и пытались убрать, но опасно — это же лицо, где огромное количество нервных окончаний. В общем, инородное вещество не рассосалось и до сих пор со мной, мигрирует», — поделилась Таисия в интервью для журнала «СтарХит» страшной историей из своей жизни.

Инородное вещество до сих пор находится в лице женщины, последствия неудачного вмешательства она скрывает с помощью макияжа.