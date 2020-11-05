Сын показал фото моложавой матери, которая «стареет в обратную сторону»
Фото: Reddit/Wiltcwei
Молодой человек выложил в Интернет коллаж из семейных снимков 1998, 2019 годов и привел людей в замешательство. Первое изображение со свадьбы его родителей, а на втором они идут в торжественных нарядах под руку. Судя по отрывкам надписей на снимке, фото пошло на открытку для Дня святого Валентина. На последнем снимке отцу молодого человека 59 лет, а матери – 53.
На кадрах отец парня изменился, а мать только помолодела. Мало того, что она выглядит более стильной и ухоженной, но и значительно моложе своих 53 лет. Складывается ощущение, что на фотографиях разные девушки. Пользователи были шокированы. По их словам, мать автора поста «стареет в обратную сторону».
Фото: Reddit/Wiltcwei
«Твоя мама вообще не стареет?» - написали они в комментариях. «Я не понимаю, твоя мама бессмертна? Она выглядит на десять лет моложе, чем на первом фото», - поделились впечатлениями под постом. «Почему твоя мама выглядит моложе, чем в 1988 году», - написал еще один пользователь. «Она стареет в обратную сторону», - пришли к выводу люди.
Wiltcwei ответил ниже, что в его семье даже старики выглядят молодо и привлекательно. По его словам, единственная внешность, которая у него вызывает вопросы, это он сам. Так, в некоторых постах он спрашивал юзеров, какие пластические операции ему необходимо перенести, чтобы превратиться в красавца.
Фото: Reddit/Wiltcwei, pexels.com
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