Сын показал фото моложавой матери, которая «стареет в обратную сторону»

Молодой человек выложил в Интернет коллаж из семейных снимков 1998, 2019 годов и привел людей в замешательство. Первое изображение со свадьбы его родителей, а на втором они идут в торжественных нарядах под руку. Судя по отрывкам надписей на снимке, фото пошло на открытку для Дня святого Валентина. На последнем снимке отцу молодого человека 59 лет, а матери – 53.

На кадрах отец парня изменился, а мать только помолодела. Мало того, что она выглядит более стильной и ухоженной, но и значительно моложе своих 53 лет. Складывается ощущение, что на фотографиях разные девушки. Пользователи были шокированы. По их словам, мать автора поста «стареет в обратную сторону».