Свежо, дерзко, впечатляюще: Катя Лель сменила цвет волос на «мармеладно-космический»

В качестве альтернативы привычному блонду артистка выбрала модный в этом сезоне холодный розовый тон и не прогадала. Результатами преображения, за которое ответствен известный стилист Сергей Рыков, она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
«Как вам мой новый мармеладно-космический цвет волос?» – спросила она у подписчиков.
Фолловеры с восторгом приняли новый имидж любимой звезды, отметив, что благодаря новому цвету волос она выглядит свежо, молодо и дерзко.
«Вам очень идет новый цвет волос», «Стильненько и креативненько!!! Вам идет», «Прикольно! Мне очень нравится!!!», «Самый модный тон», «Смелее в радугу, на радость душе!», «Как мне нравится, суперски прям! Очень стильно и в тренде», «Катюша, тебе идет новый образ, тебе к лицу этот цвет», «Шикарно и круто», «Выглядите поразительно» – это лишь некоторые из восхищенных комментариев пользователей.
Кстати, первой оценила преображение Лель ее 10-летняя дочь Эмилия, которая сопровождала маму в салон и всячески поддерживала ее желание поэкспериментировать с цветом.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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