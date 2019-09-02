Свежо, дерзко, впечатляюще: Катя Лель сменила цвет волос на «мармеладно-космический»

Кстати, первой оценила преображение Лель ее 10-летняя дочь Эмилия, которая сопровождала маму в салон и всячески поддерживала ее желание поэкспериментировать с цветом.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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