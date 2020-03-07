Свежо: Анастасия Решетова похвасталась стильной стрижкой и собрала комплименты подписчиков

Напомним, в октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой. По мнению фолловеров, модель быстро вернулась в добеременную форму, однако сама красотка уверена, что ей еще предстоит много работы над телом. Отвечая на вопросы подписчиков, Решетова отметила, что пока не придерживается принципов правильного питания: «Но уже пора… Захотела стройную, точеную фигурку как раньше. Но тут без спорта не обойтись))». Молодая мама не скрывает, что сейчас ее вес составляет 63 кг при росте 180 см.