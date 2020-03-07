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Свежо: Анастасия Решетова похвасталась стильной стрижкой и собрала комплименты подписчиков

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анстасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

24-летняя модель показала фото с челкой.

С приходом весны у многих девушек возникает стремление изменить свой имидж. Похоже, такое же желание не миновало и 24-летнюю Анастасию Решетову. В своем блоге модель продемонстрировала фотографию с новой прической — красотка обзавелась модной челкой.

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You know what I mean 👑))))

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

«Классно с челкой», «Челка однозначно вам идет», «На Кардашьян похожа здесь чем-то», «Необычно с челкой смотришься», «Тут вау, какая красивая», «Кайфую от челки 😍 накладная?», «Воуууууу», «Какая вы сегодня нереальная», «С челкой свежо», «Ким Кардашьян», «Вам очень идет челка», «Мода на челки началась», «Четко», — осыпали Анастасию комплиментами подписчики.

Напомним, в октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой. По мнению фолловеров, модель быстро вернулась в добеременную форму, однако сама красотка уверена, что ей еще предстоит много работы над телом. Отвечая на вопросы подписчиков, Решетова отметила, что пока не придерживается принципов правильного питания: «Но уже пора… Захотела стройную, точеную фигурку как раньше. Но тут без спорта не обойтись))». Молодая мама не скрывает, что сейчас ее вес составляет 63 кг при росте 180 см.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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