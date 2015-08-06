Светлая челка, винные губы, комбинезон из красного латекса: Милявская примерила дерзкий «лук» для клипа Лободы

Светлая взъерошенная челка, темное каре, винная помада и костюм из красного латекса — в таком виде 56-летняя Лолита Милявская снялась в новом клипе Светланы Лободы. «У меня просто потрясающий "лук". И чеснок. И перец с картошкой, у меня все хорошее», — шутит она, демонстрируя свой дерзкий образ в коротком видео.

«Света!! @lobodaofficial (Лобода)! Саша!! @gudokgudok (Гудков)! Самые топовые Женщины интернета! Я самая старая и у меня Кайф от Энергии Работы с Вами! Уже на YouTube», — анонсировала она в блоге.

«Уммммираааааююююююю», «Гудков рвет все шаблоны этого мира», «Лолита, Вы — невероятная), прекрасная и настоящая», «Непредсказуемая и неповторимая», «Какая вы офигенная», «Пульс 200 от вас», «Как вы похорошели!!! Молодец! Очень обожаю вас, наша любимая и без комплексов», «Вы потрясающе выглядите», «Лолита вы бомба, вы супер, люблю», «Лолита вы женщина-вамп, однозначно ваш образ», «Помада-огонь», «OMG! Вы мне Стервеллу напоминаете», «Стервелла Де Виль», «Самая крутая женщин а Москвы и Московской области», «Вы самая лучшая в клипе», — обсуждают увиденное поклонники певицы.

А вы уже посмотрели клип целиком? Как вам?