Светлану Лободу заподозрили в блефаропластике: «Внешность совсем другая стала»

Однако далеко не все подписчики узнали певицу: «Лобода не похожа на Лободу😧», «Взгляд совсем другой», «Светлана, вы красивая, но эти фото... много фотошопа, вы не похожи на себя», «Внешность стала слишком другая за последние дни(», «Не могу найти сходство матери и дочки. Разве что нос», «Что не так с лицом», «Это не Лобода...А так, красавицы)», «Очень не похожа!!!! Нос, скулы».

Некоторые предполагают, что Светлана сделала блефаропластику, однако скрывает вмешательство во внешность: «Эта мода на подтяжку глаз «Клеопатра» жесть какая-то 🤪», «Но зачем же столько фотошопа и пластики - это Вас портит», «Глаза другие. Не такие как раньше», «Под глазками филлерами перекололи немного. Осторожнее!))».

А вы узнали Светлану Лободу?