Светлана Бондарчук всерьез взялась за фигуру: «Этим летом я набрала достаточно лишних кг»

Сбрасывать лишнее Светлана планирует с помощью интервального голодания 8/16 (хотя бы раз в неделю), посещения криосауны и курса коллагена и витаминов — все это исключительно под наблюдением специалиста.

«Дома сидеть на диетах я не умею, уж слишком люблю поесть, да и не безопасно самой себя "худить" без присмотра врача», — подчеркнула она.

Пожелаем удачи этой и без того стройной женщине!