Светлана Бондарчук всерьез взялась за фигуру: «Этим летом я набрала достаточно лишних кг»
«Признаюсь честно. Этим летом я набрала достаточно лишних кг и см. Может и не очень заметно, но личный комфорт был нарушен. Ведь все мы помним, в первую очередь именно вам должно быть комфортно в своем теле», — пожаловалась модель и журналист подписчикам своего блога.
Сбрасывать лишнее Светлана планирует с помощью интервального голодания 8/16 (хотя бы раз в неделю), посещения криосауны и курса коллагена и витаминов — все это исключительно под наблюдением специалиста.
«Дома сидеть на диетах я не умею, уж слишком люблю поесть, да и не безопасно самой себя "худить" без присмотра врача», — подчеркнула она.
Пожелаем удачи этой и без того стройной женщине!
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!