«Грех прятать такую красоту»: Светлана Бондарчук примерила прозрачное платье в день своего 50-летия

«С Днем рождения, дива», «Шикарна. С Днем рождения, Светлана!!! Счастья Вам и много много любви», «Сорочка отпад», «Фигура супер, почему бы и нет. Молодец», «Грех прятать такую красоту», «Вауу вау палехече! и у этой девушки есть внуки?: не верю», «Светлана, Вы ангельским красивы», «Браво, Светлана! Всем завистникам на зло, выглядите так же прекрасно и через следующие 20 лет! С Днем рождения», — обсуждают в комментариях.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram