Супруга Андрея Гайдуляна рассказала о своем невероятном похудении
Уже несколько недель в Сети обсуждается предполагаемый разрыв актера Андрея Гайдуляна и его супруги Дианы Очиловой, который подтвердили близкие друзья пары. Кроме того, бдительные поклонники обратили внимание, что в последнее время Диана, которая раньше могла похвастаться аппетитными формами, очень сильно похудела.
Начинающая актриса решила расставить все точки над «i» и опубликовала большой пост в Instagram, в котором поделилась своим секретом избавления от лишнего веса.
«Я мучала себя больше 5 лет диетами, спортивными нагрузками и постоянными "углеводными" срывами. Результаты были ничтожными. Хотелось всего и сразу, а главное, чтобы результат был мгновенным. Сколько было слез 😂, и всего лишь один вопрос: "Где она , известная всем сила воли, о которой так много говорят?" Меня ни раз пытались подкупить 😂, уговорить, мотивировать: "Давай вместе- вместе легче". И уговоры мужа... а это было очень болезненно. Ведь, в первую очередь, я хотела похудеть для него!» — рассказала Диана. По признанию супруги звезды «Универа», ей очень помог диетолог: «Этот человек нашёл ко мне ключик. Он не говорил что-то нового и особенного, он просто подсказал, с чего начать. А начинать нужно было с ГОЛОВЫ!!! Как выяснилось, худеть для кого-то и ради чего-то невозможно. В первую очередь, это надо делать для себя».
Диана смогла легко отказаться от вредной пищи, перестала искать оправдания и отговорки: «Вам надо для себя решить, чего вы хотите от себя самих, какая ваша конечная цель, сколько надо для этого сделать и сколько интересного впереди. Тогда обычные приемы пищи станут для вас незначительным ритуалом для поддержания жизненных сил и здорового тела. А оно необходимо каждому! Новое красивое тело даёт уверенность и силу. Надо просто начать».
«Если вы сядете, ляжете, уберёте все зацикленные темы, которые накопились у вас в голове, и попробуете услышать ваш внутренний голос - только тогда поймёте своё истинное желание. И если вы действительно захотите этим заняться , даже не имея не малейшего ресурса- у вас проснётся новый стимул. А потребность похудеть утратит основной смысл в жизни. И тогда ваш процесс не пойдёт , не побежит , а полетит ! Желаю вам всем лечь и услышать свой внутренний голос» — резюмирует Диана.
Стоит отметить, что Очилова намекнула на «последние события» в жизни, которые также отразились на ее потере лишнего веса. Напомним, актриса неоднократно писала в Instagram о предательстве близкого человека, поэтому многие поклонники сделали вывод, что причиной разрыва пары является измена Андрея.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram