Всего за несколько месяцев Диана Очилова обрела идеальную фигуру.

Уже несколько недель в Сети обсуждается предполагаемый разрыв актера Андрея Гайдуляна и его супруги Дианы Очиловой, который подтвердили близкие друзья пары. Кроме того, бдительные поклонники обратили внимание, что в последнее время Диана, которая раньше могла похвастаться аппетитными формами, очень сильно похудела. Начинающая актриса решила расставить все точки над «i» и опубликовала большой пост в Instagram, в котором поделилась своим секретом избавления от лишнего веса.

Публикация от Диана Очилова (@diana_ochilova) Ноя 27 2017 в 5:38 PST

«Я мучала себя больше 5 лет диетами, спортивными нагрузками и постоянными "углеводными" срывами. Результаты были ничтожными. Хотелось всего и сразу, а главное, чтобы результат был мгновенным. Сколько было слез 😂, и всего лишь один вопрос: "Где она , известная всем сила воли, о которой так много говорят?" Меня ни раз пытались подкупить 😂, уговорить, мотивировать: "Давай вместе- вместе легче". И уговоры мужа... а это было очень болезненно. Ведь, в первую очередь, я хотела похудеть для него!» — рассказала Диана. По признанию супруги звезды «Универа», ей очень помог диетолог: «Этот человек нашёл ко мне ключик. Он не говорил что-то нового и особенного, он просто подсказал, с чего начать. А начинать нужно было с ГОЛОВЫ!!! Как выяснилось, худеть для кого-то и ради чего-то невозможно. В первую очередь, это надо делать для себя».

Публикация от Диана Очилова (@diana_ochilova) Ноя 3 2017 в 9:48 PDT