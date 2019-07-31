Супермодель, лица которой никто не видел, застраховала свои руки на 154 миллиона рублей

Работа модели заключается в том, чтобы заменять в кадре руки знаменитостей, чьи кисти порой далеки от совершенства. Так, Нина выступала «дублером» Хайди Клум, Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и других звезд в рекламных кампаниях и на обложках модных журналов, где необходимо было демонстрировать руки крупным планом.

Однажды ее счастливые пальчики принесли ей 1000 фунтов стерлингов всего за 5 минут! Ей нужно было всего лишь поглаживать лицо Бенедикта Камбербэтча в фотосессии для журнала Jaguar 2012 года.

«Он должен был делать все эти разные выражения лица. Я даже не смотрела, что в конце концов делает моя рука, я просто смотрела на него и его работу, это было просто великолепно», – откровенничает Нина Тейлор.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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