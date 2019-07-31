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Супермодель, лица которой никто не видел, застраховала свои руки на 154 миллиона рублей

Нина Тейлор, супермодель, о которой вы никогда не слышали и лицо которой вряд ли видели, зарабатывает 385 000 рублей в день. При этом она не делает ничего неприличного, она просто самая известная модель рук и свое состояние заработала благодаря рекламе маникюра и ювелирных украшений от самых известных брендов класса люкс.

Как и многие супермодели, Нина Тейлор украшала страницы глянцевых журналов и ослепительно блистала, представляя дизайнерские бренды, однако, встретив ее на улице, вы ее не узнаете. Все потому, что в кадр попадают исключительно ее руки.

Как передает британское издание Daily Mail, модель невероятно успешна в своем деле – даже называют «Кейт Мосс ручного моделинга» – и потому застраховала свои руки, признанные одними из самых красивых в мире, на 2 миллиона фунтов стерлингов (154 миллиона рублей по курсу ЦБ).

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Модель работает в модном бизнесе уже 30 лет, и ее руки полностью соответствуют строгому списку требований клиентов. «Руки должны быть красивыми прямыми, без шрамов, пятен, изогнутых пальцев, изогнутых кончиков пальцев, нужно уметь работать ими в кадре» – это лишь малая часть пожеланий.

«Быть просто руками, значит быть анонимным, – рассказывает Нина, – здесь нет конфликта интересов. Вы можете каждый день работать с любыми брендами, даже конкурирующими».

Работа модели заключается в том, чтобы заменять в кадре руки знаменитостей, чьи кисти порой далеки от совершенства. Так, Нина выступала «дублером» Хайди Клум, Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и других звезд в рекламных кампаниях и на обложках модных журналов, где необходимо было демонстрировать руки крупным планом.

Однажды ее счастливые пальчики принесли ей 1000 фунтов стерлингов всего за 5 минут! Ей нужно было всего лишь поглаживать лицо Бенедикта Камбербэтча в фотосессии для журнала Jaguar 2012 года.

«Он должен был делать все эти разные выражения лица. Я даже не смотрела, что в конце концов делает моя рука, я просто смотрела на него и его работу, это было просто великолепно», – откровенничает Нина Тейлор.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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