Супермодель, лица которой никто не видел, застраховала свои руки на 154 миллиона рублей

Как и многие супермодели, Нина Тейлор украшала страницы глянцевых журналов и ослепительно блистала, представляя дизайнерские бренды, однако, встретив ее на улице, вы ее не узнаете. Все потому, что в кадр попадают исключительно ее руки.
Как передает британское издание Daily Mail, модель невероятно успешна в своем деле – даже называют «Кейт Мосс ручного моделинга» – и потому застраховала свои руки, признанные одними из самых красивых в мире, на 2 миллиона фунтов стерлингов (154 миллиона рублей по курсу ЦБ).
Модель работает в модном бизнесе уже 30 лет, и ее руки полностью соответствуют строгому списку требований клиентов. «Руки должны быть красивыми прямыми, без шрамов, пятен, изогнутых пальцев, изогнутых кончиков пальцев, нужно уметь работать ими в кадре» – это лишь малая часть пожеланий.
«Быть просто руками, значит быть анонимным, – рассказывает Нина, – здесь нет конфликта интересов. Вы можете каждый день работать с любыми брендами, даже конкурирующими».
Работа модели заключается в том, чтобы заменять в кадре руки знаменитостей, чьи кисти порой далеки от совершенства. Так, Нина выступала «дублером» Хайди Клум, Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и других звезд в рекламных кампаниях и на обложках модных журналов, где необходимо было демонстрировать руки крупным планом.
Однажды ее счастливые пальчики принесли ей 1000 фунтов стерлингов всего за 5 минут! Ей нужно было всего лишь поглаживать лицо Бенедикта Камбербэтча в фотосессии для журнала Jaguar 2012 года.
«Он должен был делать все эти разные выражения лица. Я даже не смотрела, что в конце концов делает моя рука, я просто смотрела на него и его работу, это было просто великолепно», – откровенничает Нина Тейлор.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!