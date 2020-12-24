Супермодель Ирина Шейк поделилась своими секретами красоты и ухода за кожей

В качестве экспресс-средства от отеков знаменитость использует кубики льда: «Я выросла в суровом, холодном климате. Потому, когда я просыпаюсь или путешествую и чувствую, что у меня появились мешки под глазами, первым делом бегу к морозилке. Кубиком льда я прохожусь вокруг области вокруг глаз, подбородку и всему лицу». Также Шейк рассказала, как предпочитает наносить повседневный макияж. Ее незыблемое правило – обязательное увлажнение кожи лица хорошим кремом, так декоративная косметика держится дольше. В жизни модель предпочитает естественный макияж, потому еще один ее секрет – наносить косметику не специальными кистями, а пальцами. «Я считаю, что так намного проще, потому что таким образом легче контролировать процесс», – отметила Ирина. А чтобы расчесать свои соболиные брови, она использует обычную зубную щетку, смоченную в лаке для волос.

Фото: Globallookpress.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!