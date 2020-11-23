Супербледная женщина показала, как получить реалистичный загар, не выходя из дома
Британский онлайн-портал The Sun, пользовательница TikTok по имени Лорен разместила в социальной сети видеоролик, в котором описала себя как «супербледную» и рассказала, как превращается в бронзовую богиню за считанные часы. Она шаг за шагом объяснила свой бьютихак, который гениально прост. Для процедуры нужно всего два косметических средства: лосьон для тела и любой бронзирующий мусс. «Шаг первый: поскрабируйте ноги и тело, а также побрейтесь, затем тщательно увлажните кожу, уделив особое внимание сухим участкам, таким как локти, колени, запястья и лодыжки, – пояснила она. – Затем нанесите 3-4 капли бронзирующего мусса на рукавицу для загара и распределите его круговыми движениями».
Женщина добавила, что повторяет эту процедуру каждые 2-3 дня, чтобы всегда оставаться загорелой. По ее словам, такой нехитрый способ позволяет избежать появления разводов и полос на коже, а средство держится просто идеально. Подобный гид очень понравился подписчикам Лорен, он за считанные часы собрал 10 500 лайков и множество комментариев: «Выглядит потрсясающе!», «Я тоже пользуюсь этим лайфхаком, и мне очень нравится результат», «Обожаю автозагар!», «Выглядит так хорошо! Теперь мне тоже надо загореть как можно скорее», – написали они.
Фото: depositphotos
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