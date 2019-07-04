Стройное тело и никакой косметики: 51-летняя Алика Смехова занимается йогой в воздухе

Стройности Алики Смеховой могут позавидовать даже молодые девушки. На мероприятиях звезда часто блистает в нарядах по фигуре. В своем Instagram актриса показала, что помогает ей оставаться в отличной физической форме.
«После аэропутешествия сразу на аэройогу. Это совсем не страшно и даже очень приятно, никакой турбулентности в полете», — шутит звезда.
«Алика, Вы меня поразили и удивили», «Ничего себе 🔥», «Вы невероятная умничка, такая гибкость и желание заниматься, это заслуживает уважения», «Вы неповторимая. Каждый раз смотрю и восхищаюсь вашей неординарности», «Прекрасно, когда не только результат, но и процесс доставляют удовольствие. А то, что результат восхитителен, могут подтвердить подписчики, коих число скоро будет сопоставимо с населением Китая», — комментируют одни подписчики.
«У вас года остановились ну примерно так на 25-и», «Спортсменка комсомолка, и наконец просто красавица», «Живота нет», «Я больше смотрю на Ваши шикарные волосы», — обсуждают внешность любимицы другие.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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