Стройное тело и никакой косметики: 51-летняя Алика Смехова занимается йогой в воздухе

Стройности Алики Смеховой могут позавидовать даже молодые девушки. На мероприятиях звезда часто блистает в нарядах по фигуре. В своем Instagram актриса показала, что помогает ей оставаться в отличной физической форме.

«После аэропутешествия сразу на аэройогу. Это совсем не страшно и даже очень приятно, никакой турбулентности в полете», — шутит звезда.