«Стройная, красивая, здоровая»: 56-летняя Роза Сябитова рассказала, как избавляется от лишних килограммов зимой

«Пусть на меня не обижаются мои подписчики, но я не люблю новогодние каникулы. Хотя бы потому, что они неблагоприятно сказываются на женской внешности. У меня есть проверенный способ уменьшить, или сохранить вес, который в этом году работает безотказно. Правда, он больше применим, при жизни за городом», — написала известная на ТВ сваха Роза Сябитова в своем Instagram и показала снимки в плохой и хорошей форме.

«День мой начинается с уборки снега с участка. Слава Богу, что снега в этом году предостаточно. На это уходит около часа. Количество сжигаемых калорий не могу знать, но одежду после такой "тренировки", приходится менять, так как она промокает насквозь. Далее идет легкий завтрак, из продуктов, которые остались в холодильнике. Это в основном овощи, так как они единственные, сохраняются долго. Их приходиться есть, пареными, на гриле, можно свежими, на что хватает фантазии. Других продуктов нет, так как живу в лесу, а все трактористы гуляют (у них каникулы), и по дороге в магазин проехать нельзя. Повторять "тренировки" можно в течение дня 2-3 раза, так как снег все идет и идет. Кстати, можно еще часа два погулять с собачками. А если скучно, то сходить на лыжах. И 14 января вы будете выглядеть, как я сейчас. Стройная, красивая, и здоровая», — поделилась звезда Первого канала.