Стройная и загорелая Екатерина Климова восхитила поклонников естественной красотой

По многочисленным фотографиям Екатерины Климовой трудно определить возраст актрисы. Еще сложнее предположить, что перед нами — многодетная мама. Фотография, которой поделилась звезда несколько часов назад, взволновала ее подписчиков.

«Хорошо там, где мы есть», — написала Екатерина под снимком, на котором она запечатлена в одном полотенце.