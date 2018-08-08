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Стройная и загорелая Екатерина Климова восхитила поклонников естественной красотой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Климовой

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40-летняя Екатерина Климова поделилась «домашней» фотографией.

По многочисленным фотографиям Екатерины Климовой трудно определить возраст актрисы. Еще сложнее предположить, что перед нами — многодетная мама. Фотография, которой поделилась звезда несколько часов назад, взволновала ее подписчиков.

«Хорошо там, где мы есть», — написала Екатерина под снимком, на котором она запечатлена в одном полотенце.

«Шикарная! Стройная и красивая!», «Какая же вы живая и офигенная)))», «Загар прекрасен) тепло бронзы))», «Вы красотка Катя», «Ну прям девчонка», «Какой соблазн, какой искус...», «Милые ножки», «Стройняшка обояшка любимая», «Клевая! всегда на 20 лет выглядеть надо уметь», «Кто скажет, что это мама 4-х детей», — обсуждают восхищенные подписчики.

Фото: instagram

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