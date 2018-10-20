Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»

По просьбе мужа Алла Борисовна продефилировала по студии, на что он заметил: Примадонна почти не изменилась за 20 лет.

Сама звезда считает, что перемены есть, и объясняет это так: «Когда ушла со сцены, я вышла из образа, а теперь ищу ту дверь, откуда я вышла и никак обратно не могу зайти».