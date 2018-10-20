Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»

Накануне на праздновании 55-летия Валентина Юдашкина в эфире Первого канала появилась Алла Пугачева. На кадре со съемок, который опубликовал в своем блоге Максим Галкин, она совсем не похожа на себя прежнюю: кажется, что супруга юмориста стала выглядеть намного более свежей и стройной, чем много лет назад.
По просьбе мужа Алла Борисовна продефилировала по студии, на что он заметил: Примадонна почти не изменилась за 20 лет.
Сама звезда считает, что перемены есть, и объясняет это так: «Когда ушла со сцены, я вышла из образа, а теперь ищу ту дверь, откуда я вышла и никак обратно не могу зайти».
Совсем скоро Примадонна отправится в первый гастрольный тур за последние 8 лет. Продемонстрирует ли она себя обновленную или попытается стать прежней — покажет время.
А вы пойдете на концерт Пугачевой, если она посетит ваш город?
Фото: instagram