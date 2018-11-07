Стройная и подтянутая Чехова продемонстрировала упражнения у балетного станка

Анфиса Чехова тщательно следит за фигурой и пробует разные способы снижения веса. Недавно телеведущая рассказала о своих секретах красоты в микроблоге, а на днях выложила фото у балетного станка — занятия этим видом танца помогают ей держать себя в форме и работать над красивой осанкой.
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Хочу выкладывать больше фотографий с Соликом, но он рано уходит в садик, когда я еще имею не слишком презентабельный вид, а когда я возвращаюсь, уже пора укладывать его спать и не до фотографий! Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает своё дело. Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет☺️ А вы знаете, что в этот период, а он начался с 6 октября и продлится до 16 ноября, ни в коем случае нельзя делать пластические операции! Очень большой риск неудач и осложнений! Лучше не делать косметологических процедур и кардинальную смену имиджа! Зато можно успешно исправлять ошибки. Ну, если вам что-то испортили во внешности горе-парикмахеры или косметологи, самое время заняться возвращением былой красы☺️ А еще полезно разгрести гардероб и выбросить все ненужные вещи. А еще Ретро Венера провоцирует наше недовольство своей внешностью. Даже красотки начинают искать у себя изъяны. В этот период все фотосессии получаются менее удачными, и ужасно хочется в себе что-то изменить и улучшить! Но! Подождите до 16-го! Старушка-Венерушка сгинет и мы и без всяких косметологов и пластиков почувствуем себя гораздо краше😂😂😂
Но иногда Анфиса, как и многие женщины, все же не видит результат — или просто хандрит. «Все позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет», — подписала Анфиса кадр, на котором она позирует у станка.
Пользователи отметили, что на фотографии Чехова выглядит невероятно стройной. Они написали множество комплиментов в адрес ведущей: «Красавица», «Такая стройная», «Вы еще больше похудели?», «Вы в отличной форме!». Кстати, недавно звезда представила свой новый проект на интернет-телевидении, в котором учит женщин любить себя. Шоу «Live, Love, Life c Анфисой Чеховой» — первое в России live-show для женщин. В своей программе телеведущая затронет темы здоровья, личных отношений, психологии, семьи и многое другое.
Фото и видео: Instagram