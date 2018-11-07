Стройная и подтянутая Чехова продемонстрировала упражнения у балетного станка

Но иногда Анфиса, как и многие женщины, все же не видит результат — или просто хандрит. «Все позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет», — подписала Анфиса кадр, на котором она позирует у станка.