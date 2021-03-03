Стрижка «под мальчика» и не только: какие прически будут модны весной 2021
На улице любителей длинных локонов нынче праздник: одна из главных причесок сезона весна-лето 2021 — волосы почти как у Рапунцель. Этот тренд уже подхватила Ольга Бузова. Важное замечание: необходимо, чтобы шевелюра была густой и лежала легкими волнами. Вторая важная тенденция — стрижка «под мальчика». Она должна быть короткой и небрежной, желательно с рваной челкой, как у Твигги в ее юные годы, — выглядеть будет очень романтично.
Также на смену удлиненному бобу приходит суперкороткий вариант, а вот с формой прически можно поэкспериментировать. Вернулся еще один тренд из 70-х — неровная взлохмаченная челка, как у рок-звезды. Самым смелым можно примерить стрижку маллет, как это в 2000-м сделала Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус — в начале 2021-го. Ну и, не стоит забывать об отросшей челке-«шторке», которая стала писком моды еще в начале зимы. В идеале ее носить с длинными прямыми волосами или гладким каре.
Фото: globallook
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