Стрижка «под мальчика» и не только: какие прически будут модны весной 2021

Также на смену удлиненному бобу приходит суперкороткий вариант, а вот с формой прически можно поэкспериментировать. Вернулся еще один тренд из 70-х — неровная взлохмаченная челка, как у рок-звезды. Самым смелым можно примерить стрижку маллет, как это в 2000-м сделала Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус — в начале 2021-го. Ну и, не стоит забывать об отросшей челке-«шторке», которая стала писком моды еще в начале зимы. В идеале ее носить с длинными прямыми волосами или гладким каре.