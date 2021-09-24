Стрижка на миллион: ошибка нерадивого парикмахера обошлась салону в огромную сумму

Как сообщают в BBC News, ранее женщина зарабатывала на своей длинной шевелюре, поскольку сотрудничала с фирмами по производству средств для волос.

По приходу в салон красоты девушка дала четкие рекомендации по желаемой стрижке, но парикмахер отрезала большую часть ее волос и оставила длину лишь 4 дюйма (около 10 сантиметров), еле касаясь плеч. В результате недовольства клиентки сотрудники салона предложили ей бесплатную процедуру по уходу за волосами, чтобы как-то загладить вину.

Между тем девушка обратилась в суд и заявила, что парикмахер нарушил ее права и причинил вред психическому здоровью. «Клиентка является специалистом по коммуникациям и должна участвовать во встречах и интерактивных сессиях, однако она потеряла уверенность в себе из-за неудачной стрижки. Ее доход существенно сократился из-за психического расстройства, поскольку она была вынуждена уйти с работы», — сообщается в постановлении суда.