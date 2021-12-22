Стресс у вас, а в шоке кожа: что будет с лицом, если постоянно нервничать

Что же происходит с кожей? В моменты напряжения организм вырабатывает избыток кортизола – “гормон стресса", который разрушает все - от иммунной системы до кровяного давления. Кортизол ослабляет иммунную систему кожи и проявляется в виде морщин и заломов. Более того, он также усиливает воспалительные процессы в организме, что приводит к обострению таких заболеваний, как экзема, розацеа и псориаз. Нервничать много – плохо и вредно. Чтобы помочь себе в такие периоды эксперты советуют придерживаться сбалансированной диеты. В первую очередь, это продукты-антиоксиданты: яблоки, черешня, клюква, клубника, грецкие орехи, пекан, свекла, брокколи. Добавьте в рацион насыщенные и ненасыщенные жиры: авокадо, оливковое масло, икру, дикую рыбу, оливки.

Не стоит забывать и про качественный полноценный сон, который является фундаментом для хорошего самочувствия. А чтобы еще больше снизить уровень кортизола необходим спорт. Физическая активность не только придаст вам сил, но и запустит необходимые процессы во всем организме.