«Страшное восковое чудище без возраста»: Анжелика Варум недовольна своей новой фотографией

«Вчера вышел журнал "Караван историй" с моим интервью. Мне было очень приятно встретиться и побеседовать с журналистом Аллой Занимонец. Разговор, на мой взгляд, получился достаточно интересным. Но увидев обложку, я расстроилась», — написала она.

«Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции?! Что это за тренд — живых людей превращать в "мертвых"? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя ее под каток безжалостного фотошопа?! И все это в погоне за каким-то эфемерным стандартом»