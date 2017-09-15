Страшно и смешно: Алена Свиридова показала, как ухаживает за кожей с помощью грязи в Крыму
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55-летняя Алена Свиридова обратила силу природы на пользу красоте и здоровью
Популярная певица Алена Свиридова наслаждается последними днями лета в Крыму. Сегодня артистка отправилась к соленому Чокракскому озеру, неподалеку от Керчи. Там она не удержалась от того, чтобы намазать все тело и лицо целебной грязью.
«Люди Х. А так же Y», — иронизирует она.
«Буду приходить к вам в страшных снах», — шутит певица.
Свои посты певица сопроводила хештегами #вотэтоработенка, #вотсекретмоейнеземнойкрасоты, #киноинегры, #списпокойнодружок.
Лечебные грязи Чокракского озера не только благотворно действуют на кожу и волосы, но и способны улучшить ситуацию при артритах или радикулитах, гинекологических заболеваниях, проблемах с органами пищеварительного тракта.
А вы бывали в этом необычном месте?
Фото: instagram.com