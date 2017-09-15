55-летняя Алена Свиридова обратила силу природы на пользу красоте и здоровью

Популярная певица Алена Свиридова наслаждается последними днями лета в Крыму. Сегодня артистка отправилась к соленому Чокракскому озеру, неподалеку от Керчи. Там она не удержалась от того, чтобы намазать все тело и лицо целебной грязью.

«Люди Х. А так же Y», — иронизирует она.

«Буду приходить к вам в страшных снах», — шутит певица.

Свои посты певица сопроводила хештегами #вотэтоработенка, #вотсекретмоейнеземнойкрасоты, #киноинегры, #списпокойнодружок.

Лечебные грязи Чокракского озера не только благотворно действуют на кожу и волосы, но и способны улучшить ситуацию при артритах или радикулитах, гинекологических заболеваниях, проблемах с органами пищеварительного тракта.

А вы бывали в этом необычном месте?

Фото: instagram.com