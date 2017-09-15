55-летняя Алена Свиридова обратила силу природы на пользу красоте и здоровью

Популярная певица Алена Свиридова наслаждается последними днями лета в Крыму. Сегодня артистка отправилась к соленому Чокракскому озеру, неподалеку от Керчи. Там она не удержалась от того, чтобы намазать все тело и лицо целебной грязью.

«Люди Х. А так же Y», — иронизирует она.