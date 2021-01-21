Страдающие акне люди нашли дешевый способ от него избавиться

Началось все с ролика пользовательницы Анны-Мари, которая сняла себя и свою проблемную кожу. Сделала она это еще в конце 2020 года. В коротком клипе она сказала, что у нее 10 лет ушло на безуспешную борьбу. Девушка «потратила тысячи на врачей, новомодные кремы и болезненное лечение», но проблема так и не была решена, из-за чего она постоянно испытывала тревогу и депрессию. Однако все изменилось, когда она обнаружила в Сети видео эксперта по уходу за кожей, который советовал вам увлажняющее средство для умывания с церамидами, которое было разработано дерматологами. Анна-Мари приобрела его в аптеке и стала пользоваться им дважды в день. В течение нескольких недель ее кожа начала постепенно успокаиваться, прыщи стали исчезать, а затем и вовсе прошли. Видео быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров и более 21 тысячи лайков, а также множество комментариев: «Это средство спасло и мою кожу!», «Это буквально все, чем я пользуюсь на данный момент», – пояснили они.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!