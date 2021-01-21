Страдающие акне люди нашли дешевый способ от него избавиться
Как сообщает онлайн-издание The Sun, любой, кто когда-либо боролся с акне, согласится с тем, что всегда есть соблазн потратиться на дорогую косметику, обещающую чуть ли не мгновенный эффект, чтобы просто добиться улучшения. Однако работающие кремы не обязательно должны стоить дорого. Так, пользователи социальной сети TikTok начали массово делиться видео, на которых задокументировали свое кистозное акне и способом избавления от него.
Началось все с ролика пользовательницы Анны-Мари, которая сняла себя и свою проблемную кожу. Сделала она это еще в конце 2020 года. В коротком клипе она сказала, что у нее 10 лет ушло на безуспешную борьбу. Девушка «потратила тысячи на врачей, новомодные кремы и болезненное лечение», но проблема так и не была решена, из-за чего она постоянно испытывала тревогу и депрессию. Однако все изменилось, когда она обнаружила в Сети видео эксперта по уходу за кожей, который советовал вам увлажняющее средство для умывания с церамидами, которое было разработано дерматологами. Анна-Мари приобрела его в аптеке и стала пользоваться им дважды в день. В течение нескольких недель ее кожа начала постепенно успокаиваться, прыщи стали исчезать, а затем и вовсе прошли. Видео быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров и более 21 тысячи лайков, а также множество комментариев: «Это средство спасло и мою кожу!», «Это буквально все, чем я пользуюсь на данный момент», – пояснили они.
Фото: depositphotos
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