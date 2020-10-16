Страдающая с рождения от жуткой экземы девушка нашла дешевый способ избавиться от проблемы

«Всю жизнь надо мной издевались из-за экземы, и в школе я всегда чувствовала себя странной, – говорит она. – Учитель физкультуры заставлял нас носить шорты, а я хотела ходить только в спортивных брюках, чтобы никто не видел моих ног. Я боялась, что все будут пялиться на меня, потому что тыльная сторона моих коленей была покрыта сухими и потрескавшимися шелушениями. Меня и так постоянно дразнили, мне было просто стыдно за мою внешность, ведь у всех остальных был идеальная кожа, а мне хотелось лишь прикрыть свою». Стероидами Люси пользовалась с юных лет, но они помогали ей только в моменте, а как только на прекращала, болезнь снова вспыхивала. И с годами ее состояние становилось лишь хуже: по ночам ее кожа зудела так сильно, что она ее расчесывала во сне, а из-за стресса площадь распространения экземы лишь увеличивалась.

Чтобы облегчить свое состояние, Люси долгое время искала хороший увлажняющий крем, и каково же было ее удивление, когда дешевое средство из супермаркета за 500 рублей (5 фунтов стрелингов), которое обещало смягчить кожу, помогло ей отказаться от стероидов и избавиться от болезни, которую она считала неизлечимой. «Я думала, моя экзема ужасна. Но я даже не заметила, как она исчезла после начала использования этого крема. У меня осталось лишь несколько крошечных пятнышек. Я просто счастлива. Впервые за 26 лет. Наконец я больше не переживаю, когда случается рецидив, ведь теперь я с легкостью гашу его на начальном этапе и полностью принимаю свою экзему, ведь я знаю, как с ней жить», – подытожила она.

Фото: depositphotos

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