Страдающая от ожирения женщина сбросила 168 кг ради свадебного платья мечты

Женщина, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, постепенно поправлялась после каждой из четырех беременностей, но ее вес вышел из-под контроля, после того как она пережила страшную трагедию – в возрасте 17 лет внезапно умер ее сын-подросток.

Вес Джун достиг почти 270 килограммов, ей стало сложно заботиться о себе, она даже душ могла принимать только при помощи подруги. Но и диагноз «ожирение» не заставил женщину остановиться, ее здоровье стремительно ухудшалось, в итоге все закончилось инсультом и сердечным приступом. Только эта ситуация заставила ее принять решение начать худеть.