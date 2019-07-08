Страдающая от ожирения женщина сбросила 168 кг ради свадебного платья мечты

Женщина, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, постепенно поправлялась после каждой из четырех беременностей, но ее вес вышел из-под контроля, после того как она пережила страшную трагедию – в возрасте 17 лет внезапно умер ее сын-подросток.
Вес Джун достиг почти 270 килограммов, ей стало сложно заботиться о себе, она даже душ могла принимать только при помощи подруги. Но и диагноз «ожирение» не заставил женщину остановиться, ее здоровье стремительно ухудшалось, в итоге все закончилось инсультом и сердечным приступом. Только эта ситуация заставила ее принять решение начать худеть.
Джун стала участницей популярного американского реалити «Моя 600-футовая жизнь». Хирург, с которым она встретилась в рамках шоу, пообещал сделать ей бариатрическую операцию при условии, что она похудеет. Однако скорбь мешала женщине веси здоровый образ жизни и отказаться от фастфуда, она по-прежнему заедала свою боль. Тогда специалисты посоветовали ей для начала обратиться к психотерапевту, который помог ей принять смерть сына, и тогда процесс похудения сдвинулся с мертвой точки.
Фото: facebook June Mccamey
Как только МакКэми достигла нужного веса, врач провел операцию по уменьшению желудка, после чего лишние килограммы начали постепенно уходить. Но тут же возникла другая проблема: образовалась лишняя кожа, что приводило женщину в отчаяние. Кроме того, на консультации с хирургом выяснилось, что Джун не всегда соблюдает режим, в результате чего потеря веса замедлилась до всего 3 килограммов в месяц, что ничтожно мало в ее текущем состоянии. В какой-то момент у женщины опустились руки и она даже заявила, что не хочет весить меньше 100 килограммов, из-за чего доктор даже обвинил ее в «оправдании ее пищевого расстройства».
Фото: facebook June Mccamey
Однако, несмотря на трудности, Джун сумела взять себя в руки и похудела с 268-ти до 113 килограммов, этого оказалось достаточно, чтобы хирург удалил ей лишнюю кожу с бедер. Женщине стало гораздо легче передвигаться. Радость от этого факта усилилась еще и тем, что ей сделали предложение руки и сердца, и ради того, чтобы влезть в свадебное платье своей мечты, она сбросила еще 13 килограммов, и останавливаться не намерена.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook June Mccamey
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