Страдающая от аутизма женщина рассказала, как карантин повлиял на ее психическое здоровье

В 25-летнем возрасте девушка устроилась на работу в качестве помощника для людей с нарушениями в обучении, где многие из ее коллег и подопечных были аутистами. Познакомившись с ними поближе, она поняла, что очень на них похожа. Несмотря на то, что она была более самостоятельной и могла жить независимо от других, но обнаружила в себе много схожих «симптомов». Тогда Кайли решила обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он проверил ее на предмет аутизма. Ее направили к психиатру, который подтвердил ее подозрения. «Вместо того, чтобы расстроиться, я испытала настоящее облегчение. Врач сказал, что у меня сложный случай, так как еще есть и синдром дефицита внимания, который приводит к поиску перемен и возбуждению, в то время как аутизм тяготеет к стабильности и планированию».

Кайли призналась, что постоянно испытывала сенсорные и эмоциональные перегрузки, которые характерны для людей с аутизмом. А когда началась паника из-за пандемии коронавируса ее беспокойство и депрессия достигли пика, у нее даже впервые в жизни появились мысли о самоубийстве, несмотря на прием антидепрессантов. Однако, когда объявили карантин, ее соседка съехала из их общей съемной квартиры и девушка осталась одна. И это стало для нее настоящим спасением. Она начала лучше спать, готовить себе еду и не испытывать беспокойства из-за того, что кто-то постоянно находится рядом. За время самоизоляции ее психическое здоровье стало заметно лучше, вернулась энергия и способность к творческой деятельности. «Да, я скучаю по друзьям и посиделкам в кафе, прогулкам, но мне очень нравится более медленный и спокойный мир, в котором меньше социального давления. Карантин, определенно, помог мне», – отметила Кайли.

Фото: twitter

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!