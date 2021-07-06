Страдающая без отношений модель пожаловалась, что мужчин отпугивает ее красота
26-летняя модель для достижения идеальной для себя внешности потратила более двух миллионов рублей на различные косметические процедуры. Но ее красота стала отпугивать мужчин. «Мужчины с удовольствием смотрят на меня издалека, как будто хотят съесть, но, когда я слегка улыбаюсь им, чтобы пригласить их к себе, они никогда не решаются познакомиться», — объяснила Селин. Об этом сообщает британское издание Mirror.
По ее словам, в клубах изрядно выпившие кавалеры набираются смелости подойти к Селин, но такое общение не впечатляет ее. Кроме этого модель считает милым, когда парни нервничают при разговоре с ней на свидании. «Сначала они всегда немного застенчивы и робки, но обычно, как только мы начинаем болтать, они видят, что я хорошая и немного расслабляются», — рассказала Сентино.
Селин признается, что не привередлива при выборе бойфренда: «На самом деле мне не нравится определенный тип мужчин. Они должны быть высокими или просто выше меня, и мне нравится, когда они с юмором и могут меня рассмешить. Что касается волос или лица, для меня это не имеет значения, я думаю, что личность гораздо важнее внешности».
Фото: Instagram ccentino
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