Страдающая без отношений модель пожаловалась, что мужчин отпугивает ее красота

По ее словам, в клубах изрядно выпившие кавалеры набираются смелости подойти к Селин, но такое общение не впечатляет ее. Кроме этого модель считает милым, когда парни нервничают при разговоре с ней на свидании. «Сначала они всегда немного застенчивы и робки, но обычно, как только мы начинаем болтать, они видят, что я хорошая и немного расслабляются», — рассказала Сентино.

Селин признается, что не привередлива при выборе бойфренда: «На самом деле мне не нравится определенный тип мужчин. Они должны быть высокими или просто выше меня, и мне нравится, когда они с юмором и могут меня рассмешить. Что касается волос или лица, для меня это не имеет значения, я думаю, что личность гораздо важнее внешности».