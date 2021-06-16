Страдавшая от «слоновьих ног» блогер решилась от них избавиться
Несколько лет назад Ясмине наконец поставили диагноз — липедема (патологическое скопление жира). При таком заболевании не помогают похудение и диеты, а лишь облегчают симптоматику. Как сообщает британское издание Daily Star, на протяжении 20 лет девушка была вынуждена жить с так называемыми «слоновьими ногами», которые отягощали каждый день и мешали ей вести полноценную жизнь. Из-за комплексов она старалась лишний раз не выходить на люди, не посещала пляжи, а только ходила на работу, от чего сильно уставала.
В результате девушка решилась на операцию и сделала липосакцию. Данный «счастливый билет» ей обошелся порядка миллиона рублей. К тому же Ясмине пришлось перейти на кето-диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Однако теперь ее уверенность сильно возросла: «Я чувствую себя сильной и уверенной. Липедема больше не контролирует мою жизнь. Я хочу повысить осведомленность о липедеме для всех других женщин, которые ей страдают, и, надеюсь, моя история вселяет в них надежду».
Помимо этого, Кемппайнен счастлива и потому, что благодаря операции она познакомилась со своим нынешним мужем. Это произошло на вечеринке, на которую раньше бы девушка точно не пошла.
Фото: Instagram yasmina.kem
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