Страдавшая от «слоновьих ног» блогер решилась от них избавиться

В результате девушка решилась на операцию и сделала липосакцию. Данный «счастливый билет» ей обошелся порядка миллиона рублей. К тому же Ясмине пришлось перейти на кето-диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Однако теперь ее уверенность сильно возросла: «Я чувствую себя сильной и уверенной. Липедема больше не контролирует мою жизнь. Я хочу повысить осведомленность о липедеме для всех других женщин, которые ей страдают, и, надеюсь, моя история вселяет в них надежду».

Помимо этого, Кемппайнен счастлива и потому, что благодаря операции она познакомилась со своим нынешним мужем. Это произошло на вечеринке, на которую раньше бы девушка точно не пошла.