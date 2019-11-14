«Стояла и еле сдерживала слезы»: жена футболиста Мария Погребняк похудела на 30 кг вовсе не из-за упреков мужа

«Действительно, вся одежда сидит не так... сколько бы она ни стоила! Я стеснялась своего тела, стеснялась пойти в бассейн или на пляж! А еще некоторые постоянно мне говорили: "Маш, ну что, ты комплексуешь из-за лишнего веса? Забудь, ты уже не станешь такой как когда-то была!" Но я в один день сказала себе: Маша, все в твоих руках. Жизнь одна, выжми из нее все», — добавила она.

Сейчас Мария соблюдает диету и старается вести спортивный образ жизни, видя в этом одни плюсы: «Когда худеешь, меняется лицо, кожа, даже взгляд, улыбка, отношение ко всему. Ты начинаешь любить себя, а значит тебя начинает любить весь мир».