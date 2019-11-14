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«Стояла и еле сдерживала слезы»: жена футболиста Мария Погребняк похудела на 30 кг вовсе не из-за упреков мужа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

Фото: Instagram Марии Погребняк

Мария Погребняк рассказала о причинах своего похудения и показала фото до и после.

«Страшно вспоминать. В школе я весила 50 кг, а после 1-й беременности почти 80. Я где-то очень глубоко понимала, что это как бы не красиво, но ничего не могла с собой поделать, уж очень я любила булочки с корицей. Муж меня любит такой (тогда он так говорил). Я молодая мамочка, вся сосредоточена на малыше! Но как-то в один "прекрасный" вечер, ожидая мужа на стадионе после игры, услышала за спиной шушуканье: посмотри какая толстая... при таком муже и так на себя забила.. Я стояла и еле сдерживала слезы. А слезы от того, что они говорили правду», — вспоминает модель.

«Действительно, вся одежда сидит не так... сколько бы она ни стоила! Я стеснялась своего тела, стеснялась пойти в бассейн или на пляж! А еще некоторые постоянно мне говорили: "Маш, ну что, ты комплексуешь из-за лишнего веса? Забудь, ты уже не станешь такой как когда-то была!" Но я в один день сказала себе: Маша, все в твоих руках. Жизнь одна, выжми из нее все», — добавила она.

Сейчас Мария соблюдает диету и старается вести спортивный образ жизни, видя в этом одни плюсы: «Когда худеешь, меняется лицо, кожа, даже взгляд, улыбка, отношение ко всему. Ты начинаешь любить себя, а значит тебя начинает любить весь мир».

Фото и видео: instagram

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