Стоматологи раскритиковали бьюти-тренд, в котором люди подпиливают зубы пилкой для ногтей

Более того, эксперты уверяют, что те, кто рискнет проверить на себе данный бьютихак в надежде сэкономить на посещении врача, вполне вероятно вскоре будут нуждаться в «дорогостоящем и обширном лечении», целью которого будет устранение нанесенного ущерба. Так, стоматолог-гигиенист Иман Сайед отметил: «Наши зубы состоят из слоев, если вы разрушаете эмаль, неумело спиливая зубы, вы никогда не сможете ее восстановить самостоятельно. Из-за этого у вас возникнет чрезмерная чувствительность – и это минимум. В более серьезных случаях вы просто убьете свой зуб. И чтобы сохранить его, вам придется очень постараться и раскошелиться на приличную сумму».

Доктор Сайед не единственный, кто призывает отказаться от подобной затеи. С ним солидарна и стоматолог Санни Сихра, которая подтверждает его опасения: «Запиливание зубов пилкой для ногтей – невероятно опасно и может вызвать необратимые повреждения. Вы не сможете восстановить зубную эмаль. По этой причине любые эстетические реставрации должны выполняться только профессионалами. В противном случае надо быть готовым к тому, что они больше не будут крепкими и здоровыми». Подобные быстрые решения кажутся достаточно легкими для самостоятельного выполнения, но они обязательно приведут к проблемам, если не сразу, то впоследствии.

Фото: depositphotos

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